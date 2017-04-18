Как Владимир Пучков с Рустамом Миннихановым в футбол не сыграли: федеральный министр проинспектировал подчиненных на «Казань Арене»

Сегодня на стадионе «Казань Арена» состоялось выездное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел российский министр по делам гражданской обороны Владимир Пучков. В заседании приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, министр по делам ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.
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