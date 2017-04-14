Как Римма Ратникова калфак примеряла: в Казани проходит форум татарских женщин

11:36, 14.04.2017 49 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит пленарное заседание V Всемирного форума татарских женщин. Участие в нем принимают более 400 представительниц из 67 регионов РФ и 15 зарубежных стран. Организаторами форума выступают Всемирный конгресс татар и общественная организация татарских женщин «Ак калфак».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    год пролетел незаметно
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  • Анонимно 14 апр
    Некоторые модели очень симпатичные - аккуратненькие такие и милые, я бы надела)
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  • Анонимно 14 апр
    высокие каблуки с татарской национальной одеждой не сочетаются
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  • Анонимно 14 апр
    На второй фотке серьги крутые!
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  • Анонимно 14 апр
    татарки всегда любили наряжаться) очень красивые, со вкусом, умницы женщины)
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  • Анонимно 14 апр
    Дамы, вы прекрасны!
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  • Анонимно 14 апр
    с бусинками очень красиво смотрятся шапочки
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