Как Римма Ратникова калфак примеряла: в Казани проходит форум татарских женщин

Сегодня в Казани проходит пленарное заседание V Всемирного форума татарских женщин. Участие в нем принимают более 400 представительниц из 67 регионов РФ и 15 зарубежных стран. Организаторами форума выступают Всемирный конгресс татар и общественная организация татарских женщин «Ак калфак».
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