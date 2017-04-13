​В преддверии «Краснодара»: без Рочины и Самбрано, но с восстановившимся Канунниковым

Сегодня казанский «Рубин» на базе в Соцгороде провел открытую тренировку. На ней побывал фотокорреспондент «Реального времени».



В открытом занятии не принимали участие защитник казанцев Карлос Самбрано и хавбек Рубен Рочина. При этом на тренировке был нападающий Максим Канунников, который пропустил последние матчи из-за травмы, полученной в составе сборной России.

15 апреля, на «Казань Арене» пройдет матч, на котором «Рубин» встретится с «Краснодаром».