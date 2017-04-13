​В преддверии «Краснодара»: без Рочины и Самбрано, но с восстановившимся Канунниковым

13:40, 13.04.2017 47 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня казанский «Рубин» на базе в Соцгороде провел открытую тренировку. На ней побывал фотокорреспондент «Реального времени».

В открытом занятии не принимали участие защитник казанцев Карлос Самбрано и хавбек Рубен Рочина. При этом на тренировке был нападающий Максим Канунников, который пропустил последние матчи из-за травмы, полученной в составе сборной России.

15 апреля, на «Казань Арене» пройдет матч, на котором «Рубин» встретится с «Краснодаром».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    у Максима всегда четкие фотки, и много
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    Анонимно 13 апр
    четко и видно что в движении
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    Анонимно 13 апр
    Платонов, перелогинься
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    Анонимно 13 апр
    пришли комментаторы с бо )
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  • Анонимно 13 апр
    Грасии с закрытым ртом больше идёт =|
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  • Анонимно 13 апр
    не холодно в шортах?
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  • Анонимно 13 апр
    12ый кадр... у него лифчик?....
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