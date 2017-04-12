«Совет кешесе космоста!». Как Татарстан встречал первого космонавта планеты

07:00, 12.04.2017 44 10
Казанцы слушают сообщение о полете Ю.А. Гагарина в космос. 12 апреля 1961 г. Специальный выпуск газеты «Ленинец» Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, посвященный первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 г. Специальный выпуск газеты «Ленинец» Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, посвященный первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 г. Районные газеты Татарии, содержащие сведения о полете в космос Ю.А. Гагарина. Апрель 1961 г. Афиша фильма «Первый рейс к звездам», посвященного первому в мире полету человека в космос. 1961 г. Информация Советского райкома КПСС в Казанский горком КПСС о мероприятиях, проведенных в Советском районе г. Казани в связи с запуском и благополучным возвращением корабля-спутника «Восток». 15 апреля 1961 г. Афиши мероприятий, приуроченных к годовщине первого полета в космос. 1962 г. Встреча школьников с летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым. Казань, сентябрь 1963 г. Летчик-космонавт В.В. Терешкова в аэропорту г. Казани. 1966 г. Летчик-космонавт В.В. Терешкова на XXIX Татарской областной комсомольской конференции. Казань, 17 марта 1966 г. Летчик-космонавт В. В. Терешкова на встрече с журналистами. 2-й слева – председатель правления Союза журналистов ТАССР Ш. Хамматов, 1-й справа – главный редактор журнала «Казан утлары» З. Нури. Казань, март 1966 г. Летчик-космонавт В.В. Терешкова (в центре), летчик-испытатель Г.К. Мосолов (справа) на XXIX Татарской областной комсомольской конференции (с автографами В. В.Терешковой и Г.К. Мосолова). Казань, 17 марта 1966 г. Летчик-космонавт В.В. Терешкова и первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф.А. Табеев в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина. 17 марта 1966 г. Ю.А. Гагарин выступает на открытии фестиваля советско-японской дружбы молодежи. Казань, август 1967 г. Ю. А. Гагарин на фестивале советско-японской дружбы молодежи. Казань, август 1967 г. Первый секретарь Татарского обкома ВЛКСМ Р.К. Беляев и летчик-космонавт Ю.А. Гагарин на открытии фестиваля советско-японской дружбы молодежи в Казани. Август 1967 г. Летчик-космонавт Ю.А. Гагарин среди членов Татарского обкома КПСС в молодежном лагере «Волга» в Боровом Матюшино. Август 1967 г. Портретная галерея космонавтов в летнем парке г. Альметьевска. 1970 г. Летчик-космонавт П.И. Климук среди жителей г. Набережные Челны. 1974 г. Летчик-космонавт П.И. Климук среди участников торжественного пленума Татарского обкома ВЛКСМ и Казанского горкома ВЛКСМ, посвященного 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. Казань, 12 июля 1974 г. Летчик-космонавт П.Р. Попович на открытии Вторых Всесоюзных спортивных игр учащихся профтехобразования. Казань, 1977 г. Автограф космонавта П.Р. Поповича, оставленный в казанском профтехучилище №33. 1977 г. Летчик-космонавт П.Р. Попович с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 1977 г. Летчик-космонавт В.А. Джанибеков с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 22 марта 1978 г. Летчики-космонавты А.А. Леонов (слева) и Г.Т. Береговой (справа) на Казанском оптико-механическом заводе. Казань, 1980-е гг. Летчик-космонавт В.Ф. Быковский (4-й слева) с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 1986 г. Летчик-космонавт В.И. Севастьянов (слева) и генеральный конструктор космической техники, почетный гражданин г. Казани В.П. Глушко (справа). Казань, декабрь 1987 г. Космонавт, дважды Герой Советского Союза Г.М. Гречко во время Международной конференции «Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты» в рамках астрономического конгресса «ASTROKAZAN-2009» в Казанском государственном университете Герой Советского Союза, летчик-космонавт, исполнительный директор отдела «Космос и телекоммуникации» представительства компании «Боинг» в России и СНГ В.Г. Титов вручает именную стипендию американской компании «Боинг» за исследования в области проектиров Музей космонавтики села Базарные Матаки Алькеевского района Республики Татарстан. 2011 г.
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  • Казанцы слушают сообщение о полете Ю.А. Гагарина в космос. 12 апреля 1961 г.
    НА РТ
  • Специальный выпуск газеты «Ленинец» Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, посвященный первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Специальный выпуск газеты «Ленинец» Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина, посвященный первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Районные газеты Татарии, содержащие сведения о полете в космос Ю.А. Гагарина. Апрель 1961 г.
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • Афиша фильма «Первый рейс к звездам», посвященного первому в мире полету человека в космос. 1961 г.
    ГАП РТ
  • Информация Советского райкома КПСС в Казанский горком КПСС о мероприятиях, проведенных в Советском районе г. Казани в связи с запуском и благополучным возвращением корабля-спутника «Восток». 15 апреля 1961 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • ЦГА ИПД РТ
  • ЦГА ИПД РТ
  • ЦГА ИПД РТ.
  • Афиши мероприятий, приуроченных к годовщине первого полета в космос. 1962 г.
    ГАП РТ
  • ГАП РТ
  • Встреча школьников с летчиком-космонавтом А.Г. Николаевым. Казань, сентябрь 1963 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.В. Терешкова в аэропорту г. Казани. 1966 г.
    НА РТ
  • Летчик-космонавт В.В. Терешкова на XXIX Татарской областной комсомольской конференции. Казань, 17 марта 1966 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В. В. Терешкова на встрече с журналистами. 2-й слева – председатель правления Союза журналистов ТАССР Ш. Хамматов, 1-й справа – главный редактор журнала «Казан утлары» З. Нури. Казань, март 1966 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.В. Терешкова (в центре), летчик-испытатель Г.К. Мосолов (справа) на XXIX Татарской областной комсомольской конференции (с автографами В. В.Терешковой и Г.К. Мосолова). Казань, 17 марта 1966 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.В. Терешкова и первый секретарь Татарского обкома КПСС Ф.А. Табеев в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина. 17 марта 1966 г.
    НА РТ
  • Ю.А. Гагарин выступает на открытии фестиваля советско-японской дружбы молодежи. Казань, август 1967 г.
    НА РТ
  • Ю. А. Гагарин на фестивале советско-японской дружбы молодежи. Казань, август 1967 г.
    НА РТ
  • Первый секретарь Татарского обкома ВЛКСМ Р.К. Беляев и летчик-космонавт Ю.А. Гагарин на открытии фестиваля советско-японской дружбы молодежи в Казани. Август 1967 г.
    НА РТ
  • Летчик-космонавт Ю.А. Гагарин среди членов Татарского обкома КПСС в молодежном лагере «Волга» в Боровом Матюшино. Август 1967 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Портретная галерея космонавтов в летнем парке г. Альметьевска. 1970 г.
    НА РТ
  • Летчик-космонавт П.И. Климук среди жителей г. Набережные Челны. 1974 г.
    НА РТ
  • Летчик-космонавт П.И. Климук среди участников торжественного пленума Татарского обкома ВЛКСМ и Казанского горкома ВЛКСМ, посвященного 50-летию присвоения комсомолу имени В.И. Ленина. Казань, 12 июля 1974 г.
    НА РТ
  • Летчик-космонавт П.Р. Попович на открытии Вторых Всесоюзных спортивных игр учащихся профтехобразования. Казань, 1977 г.
    ЦГА АД РТ
  • Автограф космонавта П.Р. Поповича, оставленный в казанском профтехучилище №33. 1977 г.
    ЦГА АД РТ
  • Летчик-космонавт П.Р. Попович с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 1977 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.А. Джанибеков с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 22 марта 1978 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • ЦГА ИПД РТ
  • Летчики-космонавты А.А. Леонов (слева) и Г.Т. Береговой (справа) на Казанском оптико-механическом заводе. Казань, 1980-е гг.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.Ф. Быковский (4-й слева) с работниками Казанского производственного объединения «Тасма» им. В. Куйбышева. Казань, 1986 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Летчик-космонавт В.И. Севастьянов (слева) и генеральный конструктор космической техники, почетный гражданин г. Казани В.П. Глушко (справа). Казань, декабрь 1987 г.
    ЦГА ИПД РТ
  • Космонавт, дважды Герой Советского Союза Г.М. Гречко во время Международной конференции «Астрономия и всемирное наследие: через время и континенты» в рамках астрономического конгресса «ASTROKAZAN-2009» в Казанском государственном университете
    ЦГА АД РТ
  • Герой Советского Союза, летчик-космонавт, исполнительный директор отдела «Космос и телекоммуникации» представительства компании «Боинг» в России и СНГ В.Г. Титов вручает именную стипендию американской компании «Боинг» за исследования в области проектиров
    ЦГА АД РТ
  • Музей космонавтики села Базарные Матаки Алькеевского района Республики Татарстан. 2011 г.
    ЦГА АД РТ
  • ЦГА АД РТ

12 апреля в России отмечается День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В государственных архивах Республики Татарстан хранятся документы, свидетельствующие о том, как 55 лет назад Казань встретила сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство, а также свидетельства посещения республики Валентиной Терешковой, Петром Климуком, Павлом Поповичем, Алексеем Леоновым и другими космонавтами.

В экспозиции использованы документы из фондов Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Центрального государственного архива аудиовизуальных документов Республики Татарстан (ЦГА АД РТ) и Государственного архива печати Республики Татарстан (ГАП РТ).

Редакция благодарит Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу и ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» за предоставленные материалы

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    за подписи к фото особое спасибо)
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  • Анонимно 12 апр
    С праздником!
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  • Анонимно 12 апр
    Очень жаль что дом в котором жил Гагарин в лагере "Волга" снесли. Да и лагерь "Волга" кто-то из успешных прикарманил и обнес 5-метровым забором. А новый построили за дорогой, а не у реки.
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    Анонимно 12 апр
    грустно(
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  • Анонимно 12 апр
    Здорово! Хорошо, что фотографии сохранились, очень интересно было посмотреть. Спасибо.
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  • Анонимно 12 апр
    56 лет же прошло после первого полета
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  • Анонимно 12 апр
    Хороший проект. Спасибо!
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  • Анонимно 12 апр
    Супер статья .спасибо
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  • Анонимно 12 апр
    уникальные кадры
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  • Анонимно 12 апр
    с праздником! такой оригинальный вы сделали всем подарок
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