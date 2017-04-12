«Совет кешесе космоста!». Как Татарстан встречал первого космонавта планеты

12 апреля в России отмечается День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. В государственных архивах Республики Татарстан хранятся документы, свидетельствующие о том, как 55 лет назад Казань встретила сообщение о первом в мире полете человека в космическое пространство, а также свидетельства посещения республики Валентиной Терешковой, Петром Климуком, Павлом Поповичем, Алексеем Леоновым и другими космонавтами.

В экспозиции использованы документы из фондов Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), Центрального государственного архива историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Центрального государственного архива аудиовизуальных документов Республики Татарстан (ЦГА АД РТ) и Государственного архива печати Республики Татарстан (ГАП РТ).

Редакция благодарит Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу и ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» за предоставленные материалы