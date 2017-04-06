«Вместе против террора»: минута молчания, «Питер, мы с тобой!» и слова скорби на «стене памяти»

19:22, 06.04.2017 59 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани на Кремлевской набережной прошла патриотическая акция «Вместе против террора». Митинг был посвящен памяти жертв и пострадавшим в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Полевая кухня-то там зачем?
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  • Анонимно 07 апр
    жаль, что так мало людей, даль что так много флагов... это ужас и большое горе, если снять мишуру, то можно увидеть гораздо больше, понять больше. может быть когда-нибудь мы научимся объединять народ вокруг идеи, а не политических лозунгов
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