«Вместе против террора»: минута молчания, «Питер, мы с тобой!» и слова скорби на «стене памяти»

В Казани на Кремлевской набережной прошла патриотическая акция «Вместе против террора». Митинг был посвящен памяти жертв и пострадавшим в результате теракта в метро в Санкт-Петербурге.
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