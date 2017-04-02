Kazan Mayor Cup 2017: киберфутболисты из России и Европы сразились за кубок мэра столицы РТ

В столице Татарстана стартовали первые международные соревнования по киберфутболу Kazan Mayor Cup 2017. В борьбу за Кубок Мэра Казани в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» вступили 8 киберфутболистов, разделенных на 2 группы: «Россия» и «Европа». «Россию» составили представитель казанского «Рубина» Антон Жуков, победитель первого чемпионата РФПЛ Андрей Гурьев из ЦСКА, серебряный призер турнира Роберт Фахретдинов из «Уфы», бронзовый медалист, представитель «Оренбурга» Кирилл Ординарцев. В «Европу» вошли представители таких команд, как английский «Манчестер Сити», голландский «Аякс», испанская «Валенсия» и итальянская «Рома».