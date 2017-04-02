​Халат для Шувалова, кирпич для Файзуллина, кувалда для Иванова и куклы для Гафурова. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Первый по-настоящему весенний месяц начинается с дня юмора, но хочется, чтобы на этом хорошее настроение не заканчивалось. Поэтому «Реальное время» предлагает ретроспективную подборку фотографий, которые, как нам кажется, вызовут у зрителей добрую улыбку.



Фото Руслана Давлетшина, Марии Зверевой, Михаила Козловского, Максима Платонова, Дмитрия Резнова, Анны Саушиной, Олега Тихонова, Романа Хасаева