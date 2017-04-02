​Халат для Шувалова, кирпич для Файзуллина, кувалда для Иванова и куклы для Гафурова. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Первый по-настоящему весенний месяц начинается с дня юмора, но хочется, чтобы на этом хорошее настроение не заканчивалось. Поэтому «Реальное время» предлагает ретроспективную подборку фотографий, которые, как нам кажется, вызовут у зрителей добрую улыбку.
Фото Руслана Давлетшина, Марии Зверевой, Михаила Козловского, Максима Платонова, Дмитрия Резнова, Анны Саушиной, Олега Тихонова, Романа Хасаева
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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