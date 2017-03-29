В клетке, но в центре внимания. Анатолию Ливаде не удалось избежать ареста

12:27, 29.03.2017 24
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Советский райсуд Казани избрал меру пресечения задержанному 27 марта главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде. Суд вынес решение об аресте гендиректора ГК «ФОН» до 13 мая.

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