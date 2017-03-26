«Нищий народ — позор России!» и «Сами вы «держитесь»: как в Казани проходила акция штаба Навального

В Казани прошла несогласованная мэрией города акция «Он нам не Димон», организованная штабом Алексея Навального. Известно, что во время проведения митинга был задержан лидер татарстанского отделения партии «Парнас» Марсель Шамсутдинов.
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комментарии
Он считает, что одно из высших должностных лиц страны, в лице Дмитрия Медведева, должно было найти формат, чтобы объясниться перед обществом в связи с фильмом Алексея Навального.
- Я абсолютно убежден, что виновником этого не стало гражданское общество. Виновником выхода людей на улицу, на митинги, стала, конечно же, недоработка власти. В каком смысле? В данном случае ведь более 10 млн граждан посмотрело " >тот фильм, который был снят Навальным. Однако премьер-министр не соизволил дать объяснения перед обществом. В любом цивилизованном, демократическом обществе, если против тебя выдвигаются такие обвинения, а это ведь одно из высших публичных лиц государства, он должен был найти тот формат и объясниться, который бы не оставил сомнений. Если не виноват, то надо объяснить. А если виноват, то только один путь – отставка. Нормальный человек так бы поступил. А мы в данном случае увидели только один комментарий пресс-секретаря главы государства. В целом, когда люди выходят на улицу, я считаю, что это всегда недоработка властей, - прокомментировал депутат в прямом эфире.
На уточняющий вопрос ведущей радиопередачи о характере этой недоработки как открытости и закрытости или коррупции, Рамиль Бигнов ответил, что «и то, и другое, и третье».
Рамиль Бигнов является депутатом Госсобрания РБ во фракции «Единая Россия». Он избирался от партии власти, но не указан на сайте регионального отделения как член партии. В БРО «Единая Россия» нам сообщили, что он действительно лишь член фракции, а не партии. Но затруднились ответить, будет ли реакция на высказывание в эфире.
А Дмитрий Медведев является лидером партии власти.