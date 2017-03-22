Турхан Дильмач представляет: «Болгарское наследие» художников Татарстана

23:07, 22.03.2017 36 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Генеральном консульстве Турции в Казани при поддержке Института им. Юнуса Эмре открылась совместная выставка художников Фарита Валиуллина, Рифката Вахитова, Булата Гильванова, Равиля Загидуллина и Рустема Хузина «Общее наследие: Болгар».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 23 марта
    Вход свободный? Как долго продлится выставка?
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  • Анонимно 23 марта
    выставка открыта для посетителей до 21 апреля в будние дни с 14.00 до 17.00 ч. вход бесплатный
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