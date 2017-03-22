Бои по правилам ТNА: определились первые четвертьфиналисты чемпионата мира

Сегодня в казанской «Татнефть-арене» прошли бои первого этапа одной восьмой финала «Боев по правилам TNA» на Кубок Tatneft 2017 года. По итогам первого этапа одной восьмой финала в четвертьфинал прошли: Роберт Стойка (Румыния), Любо Ялови (Сербия), Кристиан Ристи (Румыния), Рамазан Разаков (Россия), Шермохамад Мамазулунов (Узбекистан) и Яннис Стофоридис (Греция).