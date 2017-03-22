Бои по правилам ТNА: определились первые четвертьфиналисты чемпионата мира

Сегодня в казанской «Татнефть-арене» прошли бои первого этапа одной восьмой финала «Боев по правилам TNA» на Кубок Tatneft 2017 года. По итогам первого этапа одной восьмой финала в четвертьфинал прошли: Роберт Стойка (Румыния), Любо Ялови (Сербия), Кристиан Ристи (Румыния), Рамазан Разаков (Россия), Шермохамад Мамазулунов (Узбекистан) и Яннис Стофоридис (Греция).
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым