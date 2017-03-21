Лабиринт труб, манометры всех мастей и «библиотека» предостерегающих табличек: как выглядят котельные Казани

14:25, 21.03.2017 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

К началу нового отопительного сезона Казань должна перейдет на новую систему горячего водоснабжения. О том, как проходит модернизация тепловых сетей, представители мэрии Казани рассказали журналистам во время пресс-тура, в котором побывал и фотокорреспондент "Реального времени".

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