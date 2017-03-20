Музыкальный юбилей. Как ученики и коллеги поздравляли Виталия Харисова

Сегодня в казанском «УНИКСе» прошел юбилейный вечер гитариста и композитора, заслуженного деятеля искусств Татарстана Виталия Харисова. Известного автора-исполнителя, преподавателя Казанской консерватории и Казанского музыкального училища, члена Союза композиторов РТ с 55-летием поздравили его коллеги и друзья: ведущие казанские барды, исполнители авторской песни, а также академические музыканты и коллективы.
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