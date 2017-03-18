«Песнь о Земле»: ГСО РТ представил казанскому слушателю симфонию-кантату Густава Малера

Сегодня в БКЗ им. С.Сайдашева прошел концерт Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского с участием солистов Сергея Скороходова (тенор), Василия Ладюка
(баритон). В программе вечера А. Шенберг "Просветленная ночь",
Р. Штраус "Смерть и просветление", впервые в Казани исполнялась симфония-кантата Густава Малера "Песнь о Земле".
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