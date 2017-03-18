«ТатФорбс, верни деньги!» Митинг «погорельцев» ТФБ у парка Петрова

15:00, 18.03.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в парке Петрова прошел очередной митинг «погорельцев» Татфондбанка. К пострадавшим вкладчикам присоединились обманутые дольщики, жители поселков Осиново и Салмачи, противники мусоросжигательного завода.

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