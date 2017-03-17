Воздушный шарик для любителя искусств: годовщину работы центра Русского музея в Казани отметили флешмобом

Сегодня у главного здания Государственного музея изобразительных искусств прошел флэшмоб с участием посетителей и сотрудников музея, посвященный первой годовщине со дня открытия Культурно-выставочного центра Русского музея в Казани.

В течение 2016 года в рамках его работы состоялись две масштабные выставки из собрания Русского музея: «Карл Брюллов. 1799–1852. Живопись. Графика» и «Русский импрессионист Константин Коровин».

