Воздушный шарик для любителя искусств: годовщину работы центра Русского музея в Казани отметили флешмобом

19:53, 17.03.2017 25 1
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня у главного здания Государственного музея изобразительных искусств прошел флэшмоб с участием посетителей и сотрудников музея, посвященный первой годовщине со дня открытия Культурно-выставочного центра Русского музея в Казани.

В течение 2016 года в рамках его работы состоялись две масштабные выставки из собрания Русского музея: «Карл Брюллов. 1799–1852. Живопись. Графика» и «Русский импрессионист Константин Коровин».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 марта
    Даже в Русском Музее не спрятаться от красоты этого мира. Б.Гребенщиков
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