Воздушный шарик для любителя искусств: годовщину работы центра Русского музея в Казани отметили флешмобом

Сегодня у главного здания Государственного музея изобразительных искусств прошел флэшмоб с участием посетителей и сотрудников музея, посвященный первой годовщине со дня открытия Культурно-выставочного центра Русского музея в Казани.
В течение 2016 года в рамках его работы состоялись две масштабные выставки из собрания Русского музея: «Карл Брюллов. 1799–1852. Живопись. Графика» и «Русский импрессионист Константин Коровин».
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