К юбилею Золотой Орды: монетное дело тюркских ханств обсудят на форуме в Казани

Сегодня в Казани начал работу V международный Золотоордынский форум «История Золотой Орды и татарских ханств». Участие в его работе принимают более сотни ученых из 18 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Италии, Венгрии, Египта, Италии, Финляндии, Монголии, Хорватии и Казахстана.



В рамках форума пройдут научные конференции и круглые столы, посвященные источниковедению истории Золотой Орды, исследованию монетного дела и денежного обращения в Золотой Орде, роли этого государства в развитии Великого Шелкового Пути, а также экологическому и эпидемиологическому фактору в средневековой Евразии.

