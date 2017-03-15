Диплом за энергоэффективность для «Казаньоргсинтеза»

На конкурсе «Энергоэффективное оборудование и технологии» «Казаньоргсинтез» был награжден дипломом первой степени в номинации «Энергогэффективные разработки» за проект модернизации факельной установки.

Конкурс проводился в рамках 18-й международной специализированной выставки «Энергетика. Ресурсосбережение» в выставочном центре «Казанская ярмарка». В этом году свои разработки представили более 140 ведущих компаний из России, Белоруссии, Италии и США, а также 12 представительств зарубежных компаний Германии, Израиля, Италии, Испании, Китая, Кореи, Польши, Словении, США, Чехии, Швеции и Финляндии.





