«Нижнекамскнефтехим» стал победителем республиканского конкурса по энергоэффективности

Сегодня, 14 марта, в Казани начала работу 18-ая международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение». В этом году ее участниками стали свыше 140 компаний из Татарстана, РФ и стран СНГ, а также 14 зарубежных компаний. Постоянным участником отраслевого события является ПАО «Нижнекамскнефтехим». По традиции перед началом работы форума были вручены дипломы I-ой степени компаниям, которые стали победителями специального конкурса, проходящего ежегодно в рамках международной выставки. В числе награжденных и НКНХ, который признан жюри конкурса победителем в номинации «Новая продукция» за модернизацию производства изопрена с доведением мощности до 330 тыс.тонн в год. За счет инноваций технологии и оборудования компания добьется не только сокращения потребления энергоресурсов, но также сырья и получит экологический эффект. К примеру, потребление тепла снизится более чем в два раза, с 19,4 Гкал на тонну продукции до 9,5 Гкал.
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