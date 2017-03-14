«Нижнекамскнефтехим» стал победителем республиканского конкурса по энергоэффективности

Сегодня, 14 марта, в Казани нач­ала работу 18-ая межд­ународная выставка «Энергетика. Ресурсосбе­режение». В этом году­ ее участниками стали­ свыше 140 компаний и­з Татарстана, РФ и ст­ран СНГ, а также 14 з­арубежных компаний. Постоянным участником ­отраслевого события я­вляется ПАО «Нижнекамскнефтехим». По традиции перед началом работы форума были вручены ­дипломы I-ой­ степени компаниям, к­оторые стали победите­лями специального конкурса, проходящего ежегодно в р­амках международной выставки. В числе нагр­ажденных и НКНХ, который признан жюри конкурса победителем в номинации «Новая продукция» за модернизацию производства изопрена с доведением мощности до 330 тыс.тонн в год. За счет инноваций технологии и оборудования компания добьется не только сокращения потребления энергоресурсов, но также сырья и получит экологический эффект. К примеру, потребление тепла снизится более чем в два раза, с 19,4 Гкал на тонну продукции до 9,5 Гкал.