Две сотни образцов энергоресурсоэффективности. На «Казанской ярмарке» открылась выставка «Энергетика. Ресурсосбережение»

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылись XVIII международная выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» и XVII международный симпозиум «Энергоресурсоэффективность и энергосбережение». В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Ильдар Халиков, представители федеральных и республиканских органов государственной власти.

В этом году свои новейшие достижения на выставке представили более 140 ведущих компаний из России, Беларуси, Италии и США, а также 14 представительств зарубежных компаний из Германии, Израиля, Италии, Испании, Китая, Кореи, Польши, Словении, США, Чехии, Швеции и Финляндии.