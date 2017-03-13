Весна «Возрождения»: что происходит в Болгаре на строительстве исламской академии

Сегодня государственный советник РТ Минтимер Шаймиев совершил рабочую поездку в Болгар и провел выездное совещание на строительных площадках Болгарской исламской академии и гостиницы «Кул Гали». В нем приняли участие исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова, руководители организаций-инвесторов: гендиректор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. О ходе работ рассказали гендиректор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов и руководитель подрядной организации ООО «Грань» Леонид Анисимов.
На сегодняшний день на площадке Болгарской академии выполнены общестроительные работы, идет внутренняя отделка помещений и работы по облицовке мрамором фасадов. В гостинице «Кул Гали» строители приступили к чистовой отделке номеров. Дизайн гостиничных номеров представили генеральный директор ООО «Мастерская архитекторов Хакимовых» Анна Хакимова и генеральный директор ООО «Санлайт» Ирина Шумова.
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комментарии
Приятно и удобно там будет общаться студентам и преподавателям Академии.