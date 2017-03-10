Казанские «мстители» за решеткой: суд арестовал подозреваемых в убийстве студента из Африки

В Казани суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве студента из Африки. Главный фигурант дела Роман Халилов и его сообщник Руслан Архипов пробудут в СИЗО до 17 апреля

Напомним, что в середине февраля в Казани был убит студент из Чада. Задержанные через две недели подозреваемые подробно рассказали о националистических мотивах и показали на следственном эксперименте, как произошло нападение.