Казанские «мстители» за решеткой: суд арестовал подозреваемых в убийстве студента из Африки

12:01, 10.03.2017 21
1/21
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Мария Горожанинова
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В Казани суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве студента из Африки. Главный фигурант дела Роман Халилов и его сообщник Руслан Архипов пробудут в СИЗО до 17 апреля

Напомним, что в середине февраля в Казани был убит студент из Чада. Задержанные через две недели подозреваемые подробно рассказали о националистических мотивах и показали на следственном эксперименте, как произошло нападение.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи