Казанские «мстители» за решеткой: суд арестовал подозреваемых в убийстве студента из Африки

В Казани суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве студента из Африки. Главный фигурант дела Роман Халилов и его сообщник Руслан Архипов пробудут в СИЗО до 17 апреля
Напомним, что в середине февраля в Казани был убит студент из Чада. Задержанные через две недели подозреваемые подробно рассказали о националистических мотивах и показали на следственном эксперименте, как произошло нападение.
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