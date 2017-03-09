Ощутить, почувствовать и увидеть. В галерее «Хазинэ» открылась уникальная выставка тактильных картин

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась уникальная выставка «Видеть невидимое». Это первая в России экспозиция тактильных картин, воспроизводящих знаменитые полотна из собрания музея и изготовленных по инновационной технологии специально для незрячих и слабовидящих людей.

Для выставки из собрания Пушкинского музея были выбраны шесть шедевров: «Благовещение» Сандро Боттичелли, «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. На экспозиции в Казани также впервые выставлена тактильная копия картины Ильи Репина «Портрет О. С. Александровой-Гейнс», подлинник которой хранится в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан.

Впервые выставка «Видеть невидимое» открылась 13 ноября, во Всемирный день слепых, в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Теперь она выходит на федеральный уровень. В Казани экспозиция будет представлена до 30 марта 2017 года. Следующим пунктом назначения выставки станет Волгоград.

«Видеть невидимое» — совместный проект Сбербанка, платежной системы Visa и Пушкинского музея.