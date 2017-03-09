Городская архитектура-2016: парк Урицкого, мечеть «Ярдэм» и байк-центр «Ночных волков»

Сегодня в Казанской ратуше подвели итоги городского смотра-конкурса на лучший объект архитектуры и внешнего благоустройства. По заключению профессионального жюри, в номинации «Лучший архитектурный объект» победителями стали «Навигатор кампус» (категория «мелкий объект») и «Сибирские номера» («крупный объект»). Свой выбор сделали не только эксперты, но и жители столицы РТ: по мнению горожан, лучшим архитектурным объектом стала мечеть «Ярдэм».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым