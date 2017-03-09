Городская архитектура-2016: парк Урицкого, мечеть «Ярдэм» и байк-центр «Ночных волков»

17:04, 09.03.2017 33
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше подвели итоги городского смотра-конкурса на лучший объект архитектуры и внешнего благоустройства. По заключению профессионального жюри, в номинации «Лучший архитектурный объект» победителями стали «Навигатор кампус» (категория «мелкий объект») и «Сибирские номера» («крупный объект»). Свой выбор сделали не только эксперты, но и жители столицы РТ: по мнению горожан, лучшим архитектурным объектом стала мечеть «Ярдэм».

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