«Винегрет» из высоток и избушек: как архитекторы план застройки Третьей горы обсуждали

Сегодня в КГАСУ состоялась презентация студенческих проектов по застройке территории, ограниченной улицами Тихомирнова, Вишневского и Калинина, или Третьей горы. Строить жилой комплекс здесь намеревалась компания «Аркада», но предыдущий проект не был утвержден Рустамом Миннихановым. Однако обсуждение работ неожиданно переросло в диспут казанских архитекторов о том, можно ли строить высотки рядом с деревянными избами и имеют ли эти избушки историческую значимость.
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