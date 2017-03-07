«Винегрет» из высоток и избушек: как архитекторы план застройки Третьей горы обсуждали

21:30, 07.03.2017 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в КГАСУ состоялась презентация студенческих проектов по застройке территории, ограниченной улицами Тихомирнова, Вишневского и Калинина, или Третьей горы. Строить жилой комплекс здесь намеревалась компания «Аркада», но предыдущий проект не был утвержден Рустамом Миннихановым. Однако обсуждение работ неожиданно переросло в диспут казанских архитекторов о том, можно ли строить высотки рядом с деревянными избами и имеют ли эти избушки историческую значимость.

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