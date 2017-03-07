Сдержан. Зол. В ярости! Как в парке Петрова прошел объединенный пикет, инициированный «погорельцами Татфондбанка»

Сегодня в Казани прошел очередной пикет, инициированный пострадавшими клиентами Татфондбанка. На этот раз на него с призывом объединиться позвали и других протестующих, начиная от дольщиков и соципотечников и заканчивая противниками мусоросжигательного завода.