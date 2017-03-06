Встреча премьера с вкладчиками ТФБ: решение не найдено, но перспективы есть

Сегодня премьер-министр РТ Ильдар Халиков встретился с представителями вкладчиков ТФБ в Торгово-промышленной палате РТ. Во встрече также приняли участие министр экономики РТ Артем Здунов, зампрокурора республики Марат Долгов и бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.
Ильдар Халиков отметил, что на данный момент решения, которое удовлетворило бы всех вкладчиков, не найдено, но власти республики будут искать различные меры поддержки. Следующая встреча с вкладчиками назначена ориентировочно на 13 марта.
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