Встреча премьера с вкладчиками ТФБ: решение не найдено, но перспективы есть

Сегодня премьер-министр РТ Ильдар Халиков встретился с представителями вкладчиков ТФБ в Торгово-промышленной палате РТ. Во встрече также приняли участие министр экономики РТ Артем Здунов, зампрокурора республики Марат Долгов и бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов.

Ильдар Халиков отметил, что на данный момент решения, которое удовлетворило бы всех вкладчиков, не найдено, но власти республики будут искать различные меры поддержки. Следующая встреча с вкладчиками назначена ориентировочно на 13 марта.