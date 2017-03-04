Ультиматум для президента, или Как клиенты Татфондбанка Кабмин штурмовали

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошло собрание клиентов Татфондбанка. Успокаивать пострадавших пришли генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрей Афонин, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РРТ Алексей Фролов и другие.

На собрание пришли более ста человек. Они составили ультиматум, и с целью передать его лично президенту республики Рустаму Минниханову отправились к зданию кабмина. В ультиматуме два требования: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензии и возместить пострадавшим все средства.

Ультиматум передали премьер-министру республики Ильдару Халикову. Он, в свою очередь, пообещал передать ультиматум президенту Рустаму Минниханову.





