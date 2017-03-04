Ультиматум для президента, или Как клиенты Татфондбанка Кабмин штурмовали

11:30, 04.03.2017 Сюжет: Банковский кризис в РТ 41
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Торгово-промышленной палате РТ прошло собрание клиентов Татфондбанка. Успокаивать пострадавших пришли генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Андрей Афонин, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РРТ Алексей Фролов и другие.

На собрание пришли более ста человек. Они составили ультиматум, и с целью передать его лично президенту республики Рустаму Минниханову отправились к зданию кабмина. В ультиматуме два требования: опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензии и возместить пострадавшим все средства.

Ультиматум передали премьер-министру республики Ильдару Халикову. Он, в свою очередь, пообещал передать ультиматум президенту Рустаму Минниханову.


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