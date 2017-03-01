«Сбор винограда», «Штиль» и «В гостях у Джамбула»: в галерее «Хазине» отметили 120-летие Баки Урманче

18:29, 01.03.2017 38
1/38
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» отпраздновали 120-летие со дня рождения Баки Урманче. В торжественном мероприятии приняли участие поэт Ренат Харис, директор Дома-музея Баки Урманче Буинска, школьники деревни Черки-Гришино, где родился знаменитый живописец и скульптор. Всего в «Хазине», обладающей самой большой коллекцией работ живописца, представлено 50 произведений живописи, графики и скульптуры.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи