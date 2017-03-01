«Сбор винограда», «Штиль» и «В гостях у Джамбула»: в галерее «Хазине» отметили 120-летие Баки Урманче

Сегодня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» отпраздновали 120-летие со дня рождения Баки Урманче. В торжественном мероприятии приняли участие поэт Ренат Харис, директор Дома-музея Баки Урманче Буинска, школьники деревни Черки-Гришино, где родился знаменитый живописец и скульптор. Всего в «Хазине», обладающей самой большой коллекцией работ живописца, представлено 50 произведений живописи, графики и скульптуры.
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