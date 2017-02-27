В «Пирамиде» вручили IV Национальную музыкальную премию «Болгар радиосы»

В концертном зале «Пирамида» 25 февраля состоялось торжественное вручение IV Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Праздник начинался уже в фойе «Пирамиды» и плавно переходил в зал, где зрителей ждала богато украшенная сцена. Неожиданным было то, что ведущих было шестеро. Сценарист церемонии вручения премии, народный артист РТ Ильтазар Мухамметгалиев отошел от клише. В итоге три пары ведущих весь вечер «делили» сцену и выясняли, кто популярнее. К слову, все ведущие были ди-джеями «Болгар радиосы» — Айгуль Хайруллина, Рустам Гайзуллин, Дильбар Файзова, Фаиль Гимадов, Айсылу Хазиева и Ильфар Каримов.

Еще одним новшеством церемонии было создание специальных номинаций Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Так, по мнению зрителей канала «ТНВ», слушателей «Болгар радиосы», художественного совета и организаторского комитета церемонии, вручения музыкальной премии в номинации «Певец года» достоин любимец публики Ришат Тухватуллин, а в номинации «Учитель года» победила Венера Ганиева. Зрители канала ТНВ каждую субботу наблюдают за борьбой исполнителей в проекте «Кайнар хит», естественно, их мнение нельзя было не учесть. В номинации «Самый красивый клип «Кайнар хит» победила Ильсия Бадретдинова, а статуэтку за «Самое романтичное исполнение» забрала юная певица Дилия Ахметшина.

На церемонии вручения музыкальной премии «Болгар радиосы» наряду с исполнителями чествуют и авторов песен. Большее количество наград из зала «Пирамиды» унесли поэты Анна Попова и Айдар Тимербаев. А заслуги народного артиста РТ, композитора Зуфара Хайретдинова отметили отдельно, вручив ему статуэтку за «Авторство бессмертных хитов».

Фото предоставлено PR-отделом телерадиокомпании «Новый Век»