35-й Шаляпинский фестиваль, завершение: звезда «Порги и Бесс» и другие на казанской сцене

Сегодня XXXV Международный оперный фестиваль им.Ф.И.Шаляпина завершился гала-концертом. На сцену вышли Василий Ладюк (Московский театр Новая Опера им.Е.В.Колобова), Ахмет Агади, Сергей Скороходов (Мариинский театр), Елена Максимова (Венская Государственная Опера), Михаил Казаков (Большой театр России; ТАГТОиБ им.М.Джалиля), звезда «Порги и Бесс» — одного из бестселлеров прошлых сезонов — Рональд Самм (Великобритания) и другие.
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