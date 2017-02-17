Готов к труду и обороне? Как работающая молодежь Татарстана зарабатывает бронзовые, серебряные и золотые значки

Сегодня в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани стартовал фестиваль работающей молодежи Татарстана «Я выбираю ГТО». В 80 человек —работники предприятий и организаций в возрасте от 18 до 29 лет из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов Татарстана сдают нормы, соответствующие 6-й ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
При успешном выполнении нормативов участники будут награждены бронзовыми, серебряными, золотыми знаками отличия ГТО.
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