Готов к труду и обороне? Как работающая молодежь Татарстана зарабатывает бронзовые, серебряные и золотые значки

Сегодня в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона Казани стартовал фестиваль работающей молодежи Татарстана «Я выбираю ГТО». В 80 человек —работники предприятий и организаций в возрасте от 18 до 29 лет из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов Татарстана сдают нормы, соответствующие 6-й ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

При успешном выполнении нормативов участники будут награждены бронзовыми, серебряными, золотыми знаками отличия ГТО.