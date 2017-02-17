Двойной юбилей на Батурина, 7: Институт истории собрал гостей в историческом здании

Сегодня Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана отметил сразу несколько торжественных событий: 20-летие со дня основания, 70-летие директора института, вице-президента АН РТ Рафаэля Хакимова и переезд научного учреждения в отреставрированное здание на ул. Батурина. Сотрудников института пришли поздравить госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, вице-премьер Василь Шайхразиев, глава минобрнауки РТ Энгель Фаттахов.
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