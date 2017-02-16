​25-я сессия Госсовета: награда Рафаилю Хакимову, отчет Артема Хохорина и доклад Сарии Сабурской

Сегодня проходит 25-е заседание Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва. В повестку дня заседания внесено 34 вопроса, в том числе 11 проектов республиканских законов, 17 федеральных законопроектов и законодательных инициатив законодательных собраний субъектов РФ. На заседании парламента также будут заслушаны отчеты министра внутренних дел по РТ о деятельности полиции за 2016 год и доклад уполномоченного по правам человека в РТ.
Перед началом заседания председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вручил вице-президенту Академии наук Татарстана, директору института истории им. Ш. Марджани Рафаилю Хакимов почетный знак Госсовета «За вклад в развитие парламентаризма».
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