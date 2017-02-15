«Кырлай» в авторской версии: первый вечер фестиваля «Мирас» в Казани посвятили Назибу Жиганову

Творчество прославленного композитора Назиба Жиганова «без купюр» показали казанцам на открытии названного в его честь фестиваля татарской академической музыки «Мирас» в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Фестиваль «Мирас» проводится уже второй год под художественным руководством народного артиста России, главного дирижера ГСО РТ Александра Сладковского. На первом фестивальном вечере прозвучали симфоническая поэма «Кырлай», Девятая симфония и сюита «Симфонические песни».