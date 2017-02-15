Гвоздики на снегу: в Казани почтили память Мусы Джалиля

15:33, 15.02.2017 22 16
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня исполнилось 111 лет со дня рождения известного татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Ежегодно в этот день к памятнику поэту на площади 1 Мая возлагают живые цветы.

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 15 февр
    помним, любим!
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  • Анонимно 15 февр
    мы там проходили сегодня..
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  • Анонимно 15 февр
    Красиво! Ярко-красные цветы и ослепительно-белый снег
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  • Анонимно 15 февр
    почему они улыбаются? 0_о
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    Анонимно 15 февр
    а что, плакать надо? день памяти в честь дня рождения, можно и порадоваться.
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  • Анонимно 15 февр
    Погода чет не очень
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  • Анонимно 15 февр
    почему он герой?
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    Анонимно 15 февр
    гугл тебе в помощь! а вообще неплохо бы знать историю
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  • Анонимно 15 февр
    Хорошая добрая традиция
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  • Анонимно 15 февр
    молодёжь радует такими акциями)
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    Анонимно 15 февр
    да, слава Богу, что так
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  • Анонимно 15 февр
    Попозже дойдем тоже может цветы положим
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  • Анонимно 15 февр
    красный цвет как кровь..
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  • Анонимно 15 февр
    Время летит! казалось, недавно 100летие отмечали
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  • Анонимно 15 февр
    такие молодцы! спасибо вам, молодые люди и те, кто организовал это
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  • Анонимно 15 февр
    не так часто прохожу мимо, но всегда с удовольствием читаю строки из его стихов - помню еще со школьной программы)
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