Поволжский агропромышленный форум: летающая корова, подрастающая осетрина и наставления Дениса Геннадьевича Марату Яшаровичу

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылся Поволжский агропромышленный форум. С экспозициями двух тематических выставок ознакомился президент РТ Рустам Минниханов.
Экспозиция форума охватывает все сферы агропромышленного комплекса. На стендах представлены сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, химические средства защиты растений и удобрения, семена сельскохозяйственных культур, ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельскохозяйственной продукции, продукты питания.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
17 февраля с 9:00 до 15:00