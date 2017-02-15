Поволжский агропромышленный форум: летающая корова, подрастающая осетрина и наставления Дениса Геннадьевича Марату Яшаровичу

12:59, 15.02.2017 75 16
1/75
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылся Поволжский агропромышленный форум. С экспозициями двух тематических выставок ознакомился президент РТ Рустам Минниханов.

Экспозиция форума охватывает все сферы агропромышленного комплекса. На стендах представлены сельскохозяйственная техника, оборудование и запчасти, химические средства защиты растений и удобрения, семена сельскохозяйственных культур, ветеринарные препараты, корма и кормовые добавки, оборудование для переработки, упаковки и сортировки сельскохозяйственной продукции, продукты питания.

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 15 февр
    чем ваш ресурс меня лично привлекает - количеством фото)
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    и своевременностью их появления, респект :)
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    Сколько будет длиться выставка?
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    и форум тоже
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    15-17 февраля
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    15, 16 февраля с 9:00 до 16.00
    17 февраля с 9:00 до 15:00
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    корова крутая :))
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    ага, забавно придумали)
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    Что это за устройство на 31й фотке?
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    Максим, некоторые кадры, не буду говорить какие, просто супер))
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    плюсую.. поржал от души ))
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    красота какая! как к бабушке в деревню приехал!
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    да, похоже на то)
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    трехлитровые банки с соленьями... ммм)
    Ответить
  • Анонимно 15 февр
    красота, агрегаты красавцы
    Ответить
    Анонимно 15 февр
    Интересно как у них с функциональностью и ценами
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи