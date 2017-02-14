Исход архивариусов: здание Гостинодворской церкви вернули Казанской епархии

15:59, 14.02.2017 23 12
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Здание Николо-Гостинодворской церкви, где до недавнего времени размещался Государственный комитет РТ по архивному делу, возвращено Казанской епархии Русской православной церкви. Факт передачи подписями на соглашении о сотрудничестве скрепили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров РТ Ирада Аюпова.

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 14 февр
    Кольцо церквей вокруг казанского кремля сужается. Берут в кольцо. Б
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  • Анонимно 14 февр
    Русская Православная Церковь всегда была союзником наследников великого Чингизхана.
    И наоборот.
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  • Анонимно 14 февр
    Рпц приняла ярмарочную мечеть.
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    Анонимно 14 февр
    Ну до этого языческое капище тут было.
    Надо марийцам отдать.
    Да и Казанский Кремль тоже.
    Священные языческие дубравы там росли.

    А если серьезно - то Вам давным давно пора сходить в мечеть.
    Давненько Вы там не были.
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    Анонимно 14 февр
    Вы правы, надо поскорее в мечеть. Скоро и их не станет, перестроят в церкви.
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  • Анонимно 14 февр
    Не надо быть архитектором, на фото с Феофаном на заднем плане видно что алтарь пристроен к зданию. Она не в единой композиции.
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  • Анонимно 15 февр
    Аюпова красивая женщина.....
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    Анонимно 15 февр
    Немного усталое лицо,но красивое....
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    Анонимно 15 февр
    Ей просто обидно что этот обьект передают не по адресу. Строилась мечеть, потом переделали в церковь. Капитальное строение предназначалась мечети. Архитектура здания такая же как и мусульманские обьекты в болгарах.
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    Анонимно 15 февр
    В русском православном государстве объекты передаются русской православной церкви - все логично. :)
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  • Анонимно 15 февр
    "Кул Шариф" к передаче не готовят ещё? :)
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    Анонимно 15 февр
    Кул шариф уже передали. Там находится Благовещенский собор. Капитальное строение мечети. А новодел Кул шариф это музей, с турецкой архитектурой.
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