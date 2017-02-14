Исход архивариусов: здание Гостинодворской церкви вернули Казанской епархии

Здание Николо-Гостинодворской церкви, где до недавнего времени размещался Государственный комитет РТ по архивному делу, возвращено Казанской епархии Русской православной церкви. Факт передачи подписями на соглашении о сотрудничестве скрепили митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и начальник Главного архивного управления при Кабинете Министров РТ Ирада Аюпова.
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комментарии
И наоборот.
Надо марийцам отдать.
Да и Казанский Кремль тоже.
Священные языческие дубравы там росли.
А если серьезно - то Вам давным давно пора сходить в мечеть.
Давненько Вы там не были.