«Парад басов»: сегодня на Шаляпинском фестивале — день «Бориса Годунова»

22:24, 13.02.2017 42
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня, в 144-ю годовщину со дня рождения Федора Шаляпина, на казанском фестивале имени великого певца традиционно представили «Бориса Годунова». Роль Бориса в опере Мусоргского исполнил Михаил Казаков, Пимена – Сергей Ковнир, Варлаама – Михаил Светлов-Крутиков. Дирижер – Василий Валитов.

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