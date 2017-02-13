Искусственный интеллект, цифровая экономика и четвертая промышленная революция: как Вячеслав Володин Иннополис посещал

Сегодня в рамках своей рабочей поездки в Татарстан председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин посетил Университет Иннополис, где провел встречу со студентами и профессорско-преподавательским составом.

Его сопровождали президент РТ Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, вице-премьер РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и депутаты Госдумы РФ.