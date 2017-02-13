День памяти Шаляпина в Казани: от Богоявленского собора до «парада басов» в оперном театре

Сегодня в Казани отдают дань памяти Федору Шаляпину. Утром в Богоявленском соборе Казани прошла панихида по «рабу Божьему Федору», потом поклонники творчества знаменитого исполнителя фестиваля возложили цветы к подножью памятника Шаляпину, а вечером — в театре Джалиля в рамках Шаляпинского фестиваля будет представлен «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. В партии Бориса Годунова выступит солист казанской оперы и Большого театра Михаил Казаков, в партии Пимена — Сергей Ковнир из Национальной оперы Украины, в партии Варлаама — Михаил Светлов-Крутиков из «Метрополитен-опера».
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