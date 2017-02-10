Зампред «Татфондбанка» и адвокат Pussy Riot в окружении камер и вкладчиков

19:39, 10.02.2017 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Желающих стать участниками сегодняшнего заседания, где избиралась мера пресечения для зампреда «Татфондбанка» Вадима Мерзлякова в Советском райсуде Казани сегодня скопилось настолько много, что в крошечный зал суда вместились далеко не все.

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