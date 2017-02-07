Совет в Свияжске: Минтимер Шаймиев провел на острове-граде выездное совещание

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел в Свияжске выездное рабочее совещание о ходе строительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах острова-града.
Совещание началось на археологической зоне около Речного вокзала, где создается единственный в России Музей археологии дерева и продолжилось у здания низшей ремесленной школы и пожарного обоза, относящегося к 70-х гг. XIX века - началу XX века. По окончании реставрационных работ в здании ремесленного училища разместится художественная галерея; в здании пожарного обоза с каланчой – Туристско информационный центр с выставочным залом; а в бывшем здании администрации Свияжского сельского поселения - Музей православного искусства и культуры.
Завершилось совещание в Информационно-образовательном центре КФУ «Всемирное культурное наследие» в Доме Крылосова, построенного в 1834 году. В информационной аудитории «Детского университета» Минтимер Шаймиев пообщался с детьми, которые пришли сегодня на занятия об объектах Всемирного наследия.
В зале заседаний центра было подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры, Казанским университетом, министерством культуры РТ и Зеленодольским муниципальным районом.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии