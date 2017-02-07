Совет в Свияжске: Минтимер Шаймиев провел на острове-граде выездное совещание

Сегодня госсоветник РТ Минтимер Шаймиев провел в Свияжске выездное рабочее совещание о ходе строительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах острова-града.

Совещание началось на археологической зоне около Речного вокзала, где создается единственный в России Музей археологии дерева и продолжилось у здания низшей ремесленной школы и пожарного обоза, относящегося к 70-х гг. XIX века - началу XX века. По окончании реставрационных работ в здании ремесленного училища разместится художественная галерея; в здании пожарного обоза с каланчой – Туристско информационный центр с выставочным залом; а в бывшем здании администрации Свияжского сельского поселения - Музей православного искусства и культуры.

Завершилось совещание в Информационно-образовательном центре КФУ «Всемирное культурное наследие» в Доме Крылосова, построенного в 1834 году. В информационной аудитории «Детского университета» Минтимер Шаймиев пообщался с детьми, которые пришли сегодня на занятия об объектах Всемирного наследия.

В зале заседаний центра было подписано соглашение о сотрудничестве между Республиканским фондом возрождения памятников истории и культуры, Казанским университетом, министерством культуры РТ и Зеленодольским муниципальным районом.