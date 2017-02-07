Рустам Минниханов в Саудовской Аравии: встреча с Хранителем Двух Святынь, животноводство от SALIC и приглашение на KazanSummit

13:41, 07.02.2017 28 4
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  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов находится с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия. В программе визита - ряд официальных встреч с руководством страны, в частности, с Хранителем Двух Святынь Его Королевским Величеством Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом.

Также в программе рабочего визита президента РТ - встреча с руководством Саудовской инвестиционной компании SALIC.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 07 февр
    изумительно и душевно... все очень впечатляет в королевском дворе...
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  • Анонимно 07 февр
    Где Талия?
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    Анонимно 07 февр
    ей и вправду стыдно - очень - читайте отчет коллегии.
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  • Анонимно 08 февр
    Фантастические фотографии.....Ничего не скажешь......Как из арабской сказки.....
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