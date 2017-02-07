Рустам Минниханов в Саудовской Аравии: встреча с Хранителем Двух Святынь, животноводство от SALIC и приглашение на KazanSummit

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов находится с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия. В программе визита - ряд официальных встреч с руководством страны, в частности, с Хранителем Двух Святынь Его Королевским Величеством Королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом.

Также в программе рабочего визита президента РТ - встреча с руководством Саудовской инвестиционной компании SALIC.