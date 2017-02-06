От контактов к контрактам — с премьер министром и главой российской миссии МВФ. АИР РТ подвело итоги года

18:34, 06.02.2017 38 6
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском ИТ-парке состоялась итоговая коллегия Агентства инвестиционного развития РТ. В заседании приняли участие премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков.

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 06 февр
    ждем подробностей!
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  • Анонимно 06 февр
    Какие девушки))
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    Анонимно 06 февр
    местные девушки самые красивые и стильные)
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  • Анонимно 06 февр
    оригинально придумали с национальными костюмами
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  • Анонимно 06 февр
    Долго длилась коллегия?
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  • Анонимно 06 февр
    Халиков такой задумчивый. Ве мысли о ТФБ наверное
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