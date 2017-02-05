Воскресенье в парке Тинчурина: флаги всех расцветок и лозунги на любой вкус

Сегодня обманутые дольщики – несостоявшиеся жильцы домов, которые начинали строить ЗАО «ФОН» и «Свей», вновь собрались на митинге в парке Тинчурина. «Компанию» им составили вкладчики группы ТФБ, жители домов, которые требует снести «Газпром», представители профсоюзов, общественных организаций и политических партий.
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