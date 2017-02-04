Russialoppet в Казани: на юдинскую лыжню вышли паралимпийская сборная России, Николай Зимятов и еще 600 спортсменов всех возрастов

Сегодня в Юдино на трассе «Локомотив» состоялся юбилейный – пятидесятый - Казанский лыжный марафон. В нем приняли участие более 600 спортсменов из разных регионов России, Чехии и Казахстана. На старт вышла также паралимпийская сборная России.

В церемонии открытия марафона приняли участие первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов, президент Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Ильшат Фардиев, первый замруководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов, четырехкратный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов.

Лыжники соревновались на дистанциях в 5, 25 и 50 км.

Видео Камиля Исмаилова