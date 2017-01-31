Права человека в РТ по итогам года. Совет при омбудсмене отчитался о проделанной работе

14:46, 31.01.2017 21
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в ГТРК «Корстон» прошло расширенное заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан. В его работе принял участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

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