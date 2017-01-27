​Как Пушечный двор стал стрелковым. В Казанском кремле представляют «Легендарного Калашникова»

18:16, 27.01.2017 38
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Музее пушечного двора в Казанском кремле открылась выставка «Легендарный Калашников». Экспозиция составлена из фондов Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова и раскрывает историю жизни русского конструктора. Посетители выставки могут познакомиться с образцами стрелкового оружия системы Калашникова, увидеть личные вещи конструктора, архивные документы.

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