«Камины фей» и другие чудеса Каппадокии: в Казани открылась выставка фотографий Сергея Ермолаева

00:23, 26.01.2017 48
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

В Генеральном консульстве Турецкой Республики в Казани состоялось открытие фотовыставки известного казанского фотографа и путешественника Сергея Ермолаева «Каппадокия — одно из чудес Турции».

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